Михаил Варнаков: «Запретить себе думать о плей-офф невозможно»

Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков в интервью «Известиям» отметил, что не думать о плей-офф КХЛ сложно. В Западной конферении нижегородцы опережают «Сочи» на три очка. Если сегодня нижегородцы победят «Йокерит», то обеспечат себе место в плей-офф.

— Стоит задача выйти в плей-офф, надо ее решить, — подчеркнул «Известиям» нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков. — Все зависит от нас, поэтому мы должны хорошо подготовиться к игре с «Йокеритом». Вы сами видите, какая сейчас плотность в таблице. Запретить себе думать о плей-офф невозможно, но мы готовимся к следующей игре. Естественно, смотрим в таблицу, но мысли бывают непроизвольные. Нормальные люди думают обо всем.