Михаил Кравец: «Такой команде, как «Динамо», нельзя давать столько шансов»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение от столичного «Динамо» (1:4) в стартовом матче Кубка мэра Москвы.

— Мы тоже долго тренировалось на маленьких площадках, — цитирует официальный сайт «Динмо» главного тренера «Витязя», — А так, все решила игра в неравных составах. 18 минут меньшинства это очень много. Такой команде, как «Динамо,» нельзя давать столько шансов. В целом же ребята старались, работали. Надо больше забивать и меньше пропускать.

— Вы долго спорили после ответной шайбы Игоря Полыгалова. Что там было?

— Мы не расслышали подсказок от своих аналитиков. Но потом нам сказали, что оффсайда не было.

— Сегодня финская тройка играла в большинстве. Это уже готовое сочетание на сезон?

— Будут забрасывать, будут играть.