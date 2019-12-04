Михаил Кравец: «Амур» особенно хорошо играет дома»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итог встреч с «Амуром» (3:2 Б).

— «Амур» особенно хорошо играет дома, выкладывается. Битва шла на протяжении всех 65 минут, — цитирует тренера официальный сайт «Витязя».

Рад, что наша команда добавила по сравнению с прошлой игрой, победила по буллитам, где тоже необходимо проявить мастерство. Победа и очень нужные нам в поездке и долгожданные два очка — для уверенности в дальнейшем. Всех болельщиков и всю команду с победой!

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