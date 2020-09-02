Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил наблюдательный совет «Амура», сообщает «РИА Новости». С октября 2016 года по лето 2020-го он занимал пост председателя комитета госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В июле он был назначен и.о. губернатора после ареста Сергея Фургала.

— Могу отметить, что я возглавил наблюдательный совет «Амура», Александр Могильный является президентом клуба. Так что у нас всё нормально, — сказал Дегтярев. — На текущий сезон увеличение бюджета возможно. На следующий сезон будем полностью пересматривать финансовую модель клуба. Он должен быть прозрачным с финансовой точки зрения, маркетинговая программа должна быть пересмотрена, а пока едем на старых дрожжах и бюджетном финансировании. Это моя политическая воля, чтобы клуб не выпал из КХЛ и не загнулся.