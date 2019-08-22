«Металлург» забросил 6 шайб в ворота «Сибири» на Мемориале Ромазана
«Металлург» разгромил «Сибирь» на Мемориале И. Ромазана — 6:0.
В составе победителей Эрик О'Делл оформил дубль, еще по разу отличились Роман Любимов, Брэндон Козун, Денис Паршин, Сергей Мозякин.
Хоккей
Товарищеский матч
Мемориал И. Ромазана
«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы: Любимов — 2 (Антипин, Неколенко), 3:48 — 1:0. О`Делл — 2 (Дронов, Козун), 18:34 — 2:0. Козун — 1 (бол., Кулемин, Матушкин), 30:35 — 3:0. Паршин — 1 (Верещагин), 32:22 — 4:0. О`Делл — 3 (Постма, Береглазов), 41:59 — 5:0. Мозякин — 2 (бол., Паршин), 52:41 — 6:0.
Вратари: Кошечкин — Красиков.
Броски: 23 (11+7+5) — 20 (6+5+9).
Судьи: Бирин, Гашилов.
22 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».