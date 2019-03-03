"Металлург" в овертайме переиграл "Салават" и сравнял счет в серии

"Металлург" сыграл вничью с "Салаватом Юлаевым" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:1). В составе победителей отличились Деннис Расмуссен и Мэтт Эллисон. За уфимцев шайбу забросил Владимир Жарков.

Счет в серии составляет 2-2. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 5-го марта.

КХЛ

1/4 финала конференций



"Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)



Голы: Расмуссен - 1 (Тимкин, Матушкин), 24:49 - 0:1. Жарков - 1 (Кугрышев, Кадейкин), 54:35 - 1:1. Эллисон - 1 (бол., Мозякин, Антипин), 67:58 - 1:2.



Вратари: Метсола - Загидулин.



Штраф: 11 - 17.



Броски: 33 (8+12+9+4) - 34 (5+14+12+3).

Судьи: Белов, Оскирко.

3 марта. Уфа. "Уфа-Арена".

Счет в серии: 2:2 (1:2 ОТ, 4:1, 5:1, 1:2 ОТ).

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