КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Металлург» расторг контракт с Песоненом

15:38
Теги:

«Металлург» объявил о расторжении контракта с нападающим Харри Песоненом по обоюдному соглашению сторон.

32-летний финн подписал контракт с клубом из Магнитогорска летом 2020 года. На его счету 14 (6+8) очков в 33 матчах за команду при показателе полезности «0».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир