«Металлург» расторг контракт с Песоненом
15:38
«Металлург» объявил о расторжении контракта с нападающим Харри Песоненом по обоюдному соглашению сторон.
32-летний финн подписал контракт с клубом из Магнитогорска летом 2020 года. На его счету 14 (6+8) очков в 33 матчах за команду при показателе полезности «0».
??"Металлург" и нападающий Харри Песонен расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) December 10, 2020
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