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«Металлург» провел презентацию формы на новый сезон. Изменения минимальны

3 августа 2020, 14:48
Презентация формы «Металлурга». Фото ХК «Металлург».
Презентация формы «Металлурга». Фото ХК «Металлург».
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Магнитогорский «Металлург» в новом сезоне вернулся к комплекту формы, уже ставшему классическим, сообщает сайт клуба.

Цветовая гамма осталась неизменной, но форма все же изменилась в некоторых мелких деталях, которые далеко не всегда видны глазу. В частности, например, из самого заметного — измененная форма воротника.

Кроме того, все игроки будут пользоваться крагами соответствующей расцветки.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/475858/

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