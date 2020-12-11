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«Металлург» победил московское «Динамо», Яковлев оформил дубль

11 декабря 2020, 19:19
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«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1. Дубль оформил Егор Яковлев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Яковлев — 5 (Плотников, Чибисов), 5:30 — 1:0. Яковлев — 6 (Неколенко, Чибисов), 31:02 — 2:0. Расмуссен — 3 (Плотников), 38:23 — 3:0. Ефремов — 5 (Чайковски, Тарасов), 57:11 — 3:1.

Вратари: Олкинуора — Гарипов (59:11).

Штраф: 8 — 29.

Броски: 27 (11+11+5) — 34 (6+8+20).

Судьи: Белов, Наумов.

11 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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