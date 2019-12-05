«Металлург» по буллитам вырвал победу у «Салавата Юлаева»
5 декабря 2019, 19:40
«Металлург» взял верх над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 Б. Победный буллит забросил Андрей Локтионов.
«Магнитка» поднялась на седьмое место в Восточной конференции, уфимцы идут третьими.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кадейкин — 7 (Кугрышев), 16:13 — 1:0. Кулемин — 9 (Матушкин, Дорофеев), 36:19 — 1:1.
Победный буллит: Локтионов.
Вратари: Метсола — Кошечкин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 40 (13+17+8+2) — 36 (13+12+9+2).
Судьи: Бирин, Юдаков.
5 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».
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