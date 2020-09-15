«Металлург» по буллитам одолел «Сочи»

«Металлург» одержал минимальную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Причем основное и дополнительное время матча закончилось безрезультативно — 0:0.

Победитель решался в серии буллитов, где точнее были магнитогорцы.

«Металлург» набрал 10 очков и идет в лидерах на Востоке, а вот «Сочи» с 3 баллами находится на дне турнирной таблицы на Западе.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Карпов.

Вратари: Лассинантти — Олкинуора.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 23 (9+9+5+0) — 29 (14+1+10+4).

Судьи: Букин, Гашилов.

15 сентября. Сочи. ДС «Большой».