«Металлург» объявил о переходе Голдобина

Форвард Николай Годобин подписал контракт с «Металлургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21. По сведениям «СЭ», Голдобин получит около 10 миллионов рублей.

Напомним, что 14 декабря ЦСКА расторг контракт с Голдобиным.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 21 матч и набрал 11 (4+7) очков.