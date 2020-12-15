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«Металлург» объявил о переходе Голдобина

08:01
Николай Голдобин. Фото ХК ЦСКА
Николай Голдобин. Фото ХК ЦСКА
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Форвард Николай Годобин подписал контракт с «Металлургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21. По сведениям «СЭ», Голдобин получит около 10 миллионов рублей.

Напомним, что 14 декабря ЦСКА расторг контракт с Голдобиным.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 21 матч и набрал 11 (4+7) очков.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/488370/

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