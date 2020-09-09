«Металлург» дома обыграл «Амур»

«Металлург» победил «Амур» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Архип Неколенко, Максим Карпов и Николай Прохоркин. У гостей забил Глеб Корягин.

«Магнитка» набрала шесть очков. Команда на данный момент идет третьей на Востоке. «Амур» проиграл четыре стартовых матча и занимает последнее, 12-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Корягин — 1 (Бутузов, Пьянов), 2:25 — 0:1. Неколенко — 1 (Яковлев, Швырев), 26:11 — 1:1. Карпов — 2 (мен., Земченок, Нестрашил), 27:23 — 2:1. Прохоркин — 1 (п.в.), 59:23 — 3:1.

Вратари: Кошечкин — Лангхамер (Аликин, 40:00, 58:56 — 59:23).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 43 (14+16+13) — 17 (5+7+5).

Судьи: Наумов, Щенев.

9 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1340 зрителей