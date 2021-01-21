Мэр Москвы Собянин разрешил заполнять стадионы до 50 процентов

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте объявил о подписании указа по смягчению коронавирусных ограничений. Как отмечает руководитель, ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм.

Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря.

Значительно увеличились темпы вакцинации. Защиту от вируса уже получили свыше 220 тысяч москвичей.

«Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений», — говорится в сообщении.