Меньшиков получил травму на тренировке «Сибири» и выбыл ориентировочно на три недели
10:53
Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков получил травму на тренировке, сообщает официальный Twitter клуба.
30-летний игрок получил травму верхней части тела и выбыл ориентировочно на три недели.
Меньшиков перешел в «Сибирь» в мае 2020 года, соглашение рассчитано до 2021 года.
В прошедшем сезоне защитник провел 55 матчей в составе «Трактора», в которых набрал 9 (1+8) очков при коэффициенте полезности «-10».
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