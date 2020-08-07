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Матч звезд КХЛ пройдет в Риге 24 января

19:11
Матч звезд КХЛ. Фото photo.khl.ru
Матч звезд КХЛ. Фото photo.khl.ru

Континентальная хоккейная хоккейная лига объявила дату проведения Матча звезд, сообщает сайт лиги.

В 2021 году событие состоится в Риге 24 января. Напомним, что среди кандидатов на проведение мероприятия также были Хельсинки и Санкт-Петербург.

КХЛ проводит Матч звезд с первого года существования лиги. В нынешнем году событие проходило в Москве на «ВТБ Арене». Победу одержала команда дивизиона Боброва, которая в финале по буллитам обыграла команду дивизиона Тарасова.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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