Матч «Локомотив» — «Йокерит» перенесен с 14 на 19 ноября
9 ноября 2020, 16:10
Континентальная хоккейная лига в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ, а также по обоюдному согласию команд, приняла решение о переносе даты проведения матча регулярного чемпионата «Локомотив» — «Йокерит». Встреча пройдет 19 ноября, сообщает сайт лиги.
Изначально матч был запланирован на 14 ноября.
Ранее в финском клубе было выявлено несколько случаев коронавируса.
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