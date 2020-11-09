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Матч «Локомотив» — «Йокерит» перенесен с 14 на 19 ноября

9 ноября 2020, 16:10
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Континентальная хоккейная лига в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ, а также по обоюдному согласию команд, приняла решение о переносе даты проведения матча регулярного чемпионата «Локомотив» — «Йокерит». Встреча пройдет 19 ноября, сообщает сайт лиги.

Изначально матч был запланирован на 14 ноября.

Ранее в финском клубе было выявлено несколько случаев коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/09/475627.html

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