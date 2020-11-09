Континентальная хоккейная лига в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ, а также по обоюдному согласию команд, приняла решение о переносе даты проведения матча регулярного чемпионата «Локомотив» — «Йокерит». Встреча пройдет 19 ноября, сообщает сайт лиги.

Изначально матч был запланирован на 14 ноября.

Ранее в финском клубе было выявлено несколько случаев коронавируса.