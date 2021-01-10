Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

«Первый период был неплохим, второй уже не так прошел, хотя забросили две шайбы, — приводит слова тренер сайт КХЛ. — Самое главное, что Марко Анттила в конце отличился и принес нам победу. Доволен, что забросили три шайбы в равных составах. Важно, что Маркус Хянникяйнен сегодня играл, он уже давно находится без игровой практики.

Ротация вратарей? Посмотрим, будет ли шанс у Самуэля Юкури, пока об этом даже не думали».