Марьямяки: «Лехтонена будет нелегко заменить»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ и отъезд защитника Микко Лехтонена в «Торонто».

«В первых двух периодах у нас было достаточно удалений, в третьем уже старались сыграть внимательно. Бригады меньшинства сыграли хорошо, как и Янис Калниньш. Нелегко было смотреть за игрой своей команды по телевизору. Рад, что вернулся к своей непосредственной работе с командой. Мы желаем Микко Лехтонену удачи, его будет тяжело заменить, но у нас в составе есть ребята, которым по силам его заменить. Лехтонен за полтора года очень многое дал нашей команде», — цитирует Марьямяки официальный сайт КХЛ.

После этой победы «джокеры» поднялись на восьмое место на «Западе» (27 очков), у сочинцев 19 баллов и текущая десятая позиция.