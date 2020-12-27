Нападающий Максим Майоров продолжит карьеру в «Тракторе». Контракт с 31-летним нападающим заключен до конца сезона-2020/21, сообщает сайт клуба.

В КХЛ форвард выступал за «Атлант», ОХК «Динамо», «Салават Юлаев» и «Спартак». На его счету 367 матчей, 125 (62+63) очков, 146 силовых приемов, 116 блокированных бросков, 71 фол против, показатель полезности — «-1». В НХЛ Максим Майоров провел 22 матча за «Коламбус», набрал 3 (2+1) очка. В АХЛ у нападающего 260 матчей, 119 (63+56) очков.