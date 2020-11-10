Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев поделился впечатлениями от игры в одной тройке нападения с Павлом Дацюком.

«Если вы посмотрите статистику, то в первых 15 матчах сезона Павел Валерьевич был самым быстрым в нашей тройке. Нам с Голышевым даже где-то по-хоккейному было смешно и стыдно (смеется). Мне 28 лет, Толе — 25, а Дацюку — 42. И он быстрее нас двигается и все делает» — заявил Макеев в интервью «Известиям».

«Мы даже вместе шутили, что у него свой особенный чип находится в майке, который всё отслеживает и по-своему замеряет его скорости. Но на самом деле даже невооруженным взглядом было видно, как он быстро двигается, как здорово готов. Что касается отработки в обороне, то я бы не сказал, что кто-то в нашем звене делает это меньше, а кто-то больше. Кто первый успевает вернуться в свою зону, тот и отрабатывает. Все зависит от конкретной игровой ситуации», — сказал Макеев.

В нынешнем сезоне КХЛ Макеев провел 22 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков при показатели полезности «+13».