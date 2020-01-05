«Магнитка» победила «Сибирь» и продлила победную серию

Магнитогорский «Металлург» на своем льду одержал волевую победу над «Сибирью» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победная серия команды Ильи Воробьева продлилась до четырех игр кряду, в то время как сибиряки проиграли второй матч подряд.

В составе победителей отличились Никита Пивцакин, Егор Яковлев и Сергей Мозякин, у гостей единственную шайбу забросил Микаэль Руохомаа.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Руохомаа — 10 (Пуустинен), 19:56 — 0:1. Пивцакин — 2 (бол.), 33:09 — 1:1. Яковлев — 6 (бол., О`Делл, Кошечкин), 34:58 — 2:1. Мозякин — 11 (бол., Пивцакин), 55:50 — 3:1.

Вратари: Кошечкин — Красиков (59:17).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 27 (9+11+7) — 25 (7+7+11).

Судьи: Беляев, Гашилов.

5 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».