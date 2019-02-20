"Магнитка" обыграла "Динамо" и вышла на третье место в конференции

Магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское "Динамо" - 2:1. Победная шайба на счету Максима Матушкина.

"Магнитка" вышла на третье место в Восточной конференции. В последнем туре команда сыграет с "Ак Барсом", который имеет такое же количество очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Рылов - 2 (Пакаринен, Расмуссен), 7:13 - 0:1. Закриссон - 5 (Волков, Индрашис), 23:53 - 1:1. Матушкин - 6 (Шор), 34:57 - 1:2.

Вратари: Еременко (59:05 - 59:09, 59:33) - Кошечкин.

Броски: 32 (6+14+12) - 21 (8+8+5).

Судьи: Гусев, Ромасько.

20 февраля. Москва. "ВТБ Арена".