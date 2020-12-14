Лямся: «Салавату» надо держать ухо востро и следить за рынком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

«Было весьма непросто добыть эту победу, но мы были лучшей командой на льду. Наконец-то забросили свои шайбы, отмечу игру нашего вратаря. Мы ничего не меняли по сравнению с предыдущим матчем. Самое главное отличие от игры с «Йокеритом» — это реализация. Ребята поверили в ту систему, которую мы им предложили.

Нам надо держать ухо востро и следить за рынком. Если появятся варианты, которые нам понравятся, то нужно будет принимать решение. Сейчас надо отдохнуть, а затем будем усиленно тренироваться, работая над физикой. Я доволен игрой Гранлунда. Да, он не забивает уже пять матчей, но сезон длинный, и у каждого игрока бывают спады», — приводит слова Лямсы официальный сайт КХЛ.