Лямся оценил игру «Салавата» после разгромной победы над минским «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над минским «Динамо» (8:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня счет 8:3, я доволен тем, как мы сыграли. Отмечу, что для таких игроков, как Жарков, Науменков, Пименов, Гиматов, Плэтт было очень важно, чтобы они сегодня забили. Юха Метсола в нужный момент сыграл просто великолепно. Получит ли вторая спецбригада теперь больше игрового времени после шайбы Плэтта? Все будет зависеть от того, как ребята будут играть», — сказал финский специалист в интервью официальному сайту КХЛ.

После этой победы уфимцы закрепились на пятом месте на «Востоке» с 47 очками, минчане — пятые на «Западе» (43 балла).