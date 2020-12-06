Лямся назвал проблемный момент в игре «Салавата Юлаева» против «Динамо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение (0:3) от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы играли против очень сильной команды, которая очень хорошо защищается. В таких матчах и в такой лиге нельзя лишь надеяться, что все получится; нужно работать — сегодня этого не хватило. Да, наверное, наша защита хорошо сыграла, но в первую очередь отмечу, что мы не смогли забить. Сейчас это проблемный момент. Сейчас мы стараемся играть красиво, а нам нужно лишь упростить все, вернуться к базовой игре: искать отскоки, пытаться сыграть на добивании, экранировать вратаря», — цитирует финского тренера официальный сайт КХЛ.

Также Лямся отметил, что уже в ближайших матчах на площадку может вернуться травмированный вратарь Юха Метсола.

После этой победы «Динамо» находится на четвертом месте на «Западе» с 42 очками, «Салават Юлаев» — пятый на «Востоке» (43 очка).