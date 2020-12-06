Лямкин назвал сильные стороны «Автомобилиста» перед матчем с «Ак Барсом»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

«В чем сильные стороны соперника? У «Автомобилиста» хорошая командная игра, сильное большинство. Они хорошо играют в пас, не боятся ошибиться, иногда рискуют, поэтому нужно всегда быть начеку», — цитирует Лямкина клубная пресс-служба.

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» состоится сегодня, начало — в 17.00 (мск).