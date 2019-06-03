Лямин с радостью откликнулся на предложение "Динамо"

Защитник "Динамо" Кирилл Лямин, который сегодня подписал однолетний контракт с москвичами, рад, что смог присоединиться к новой команде, сообщает официальный сайт столичного клуба.

В прошедшем сезоне 33-летний россиянин выступал за "Автомобилист".

– Поделитесь эмоциями от перехода в "Динамо".

– Очень рад, что тренерский штаб и руководство сделали мне предложение пополнить ряды легендарной московской команды, на которое я с радостью откликнулся. "Динамо" Москва – это тот клуб, который ставит перед собой высокие задачи и стремится к их реализации.

– Уже играли с кем-нибудь из нынешних игроков "Динамо" в одном составе другого клуба?

– Состав команды еще укомплектовывается, но наверняка многие ребята уже будут знакомы друг с другом, в том числе и я. Узнаем после оглашения всех игроков.

– Какие цели лично для себя ставите на новый сезон?

– Быть на 100% готовым к выполнению тренерских установок и задач на протяжении всего сезона, – приводит слова Лямина пресс-служба "Динамо".

Кирилл Лямин стал игроком московского "Динамо"