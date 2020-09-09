«Локомотив» вырвал победу у московского «Динамо» и единолично возглавил таблицу «Запада»

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2. Ярославский клуб дважды уступал по ходу встречи, но смог вырвать победу.

«Локо» единолично возглавил таблицу Западной конференции с тремя победами в основное время в трех встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Яшкин — 1 (Кагарлицкий), 6:20 — 1:0. Аверин — 2 (Иванов, Коваленко), 16:22 — 1:1. Тарасов — 1 (бол., Шипачев, Сергеев), 26:40 — 2:1. Рафиков — 1 (Дарьин), 48:33 — 2:2. Алексеев — 1 (Осипов, Кудрявцев), 53:00 — 2:3.

Вратари: Еременко — Коновалов.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 36 (16+14+6) — 31 (13+7+11).

Судьи: Мочалов, Раводин.

9 сентября. Москва. «ВТБ Арена».