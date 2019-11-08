«Локомотив» вернул из «Бурана» Слепца, Беляева и Афанасьева

«Локомотив» вернул из «Бурана» нападающих Кирилла Слепца и Михаила Беляева, а также защитника Максима Афанасьева, сообщает официальный Twitter клуба.

? «Локомотив» вернул из «Бурана» нападающих Кирилла Слепца и Михаила Беляева, а также защитника Максима Афанасьева.



? Статистика в сезоне ВХЛ-2019/20:

Слепец: 21 матч, 8+7=15 очков, +/- «+6», игровое время 16:53

Беляев: 17, 0+1=1, «-6», 12:47

Афанасьев: 4, 0+2=2, «+1», 19:51 pic.twitter.com/MFUyjXOFA7 — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) November 8, 2019

20-летний Слепец в текущем сезоне в 21-м матче ВХЛ набрал 15 (8+7) очков. 21-летний Беляев в 17 матчах набрал 1 (0+1) очко. У 21-летнего Афанасьева 4 матча и 2 (0+2) очка.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика