«Локомотив» уступил «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).

В составе железнодорожников отличились Владимир Ткачев и Егор Коршков. У финнов отличались Джордан Шредер, Якуб Крейчик и Никлас Йенсен.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Шредер — 4 (Анттила, Йенсен), 5:13 — 0:1. Ткачев — 3 (бол., Марченко, Коршков), 24:58 — 1:1. Крейчик — 1 (Норман, Скленичка), 26:07 — 1:2. Йенсен — 6 (Анттила, Лехтонен), 38:47 — 1:3. Коршков — 4 (Пяярви-Свенссон, Ткачев), 53:49 — 2:3.

Вратари: Исаев (58:31) — Линдбек.

Штраф: 12 — 24.

Броски: 38 (10+16+12) — 21 (9+7+5).

Судьи: Акузовский, Щенев.

3 октября. Ярославль. «Арена-2000».