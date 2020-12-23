«Локомотив» расторг контракт с Любушкиным. Хоккеист возвращается в «Аризону»

«Локомотив» расторг контракт с защитником Ильей Любушкиным. Права на хоккеиста в КХЛ остаются у нашего клуба, сообщает сайт ярославцев.

Защитник возвращается за океан, где вскоре начнет готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной».

В нынешнем сезоне 26-летний Любушкин успел провести в КХЛ 5 матчей, в которых не набрал очков и отметился показателем полезности «-4».