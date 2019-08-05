"Локомотив" проиграл олимпийской сборной России на межсезонном турнире Sochi Hockey Open со счетом 1:4.

Подопечные Крэйга Мактавиша одержали одну победу в двух матчах на турнир. Сборная России выиграла две встречи.

Товарищеский матч

Sochi Hockey Open

"Локомотив" (Ярославль) – Россия (ол.) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Коваленко – 1 (Полунин), 4:56 – 1:0. Юдин – 1 (Романов, Швец-Роговой), 5:17 – 1:1. Брюквин – 3 (буллит), 15:52 – 1:2. Юдин – 2 (Романов, Жафяров), 44:56 – 1:3. Денисенко – 1 (бол., Мисюль, Алексеев), 46:55 – 1:4.

Вратари: Лазушин – Кочетков.

Штраф: 12 – 6.

Броски: 24 (6+8+10) – 29 (7+10+12).

Судьи: Беляев, Соин.

5 августа. Сочи. Ледовая арена "Шайба".