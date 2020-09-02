«Локомотив» продлил нахождение Паскуале в списке травмированных до 14 сентября
16:35
«Локомотив» в Twitter сообщил о том, что вратарь Эдвард Паскуале не сможет принять участие в первых матчах регулярного чемпионата КХЛ.
— «Локомотив» продлил нахождение вратаря Эдварда Паскуале в списке травмированных до 14 сентября, — говорится в сообщении.
В первом матче сезона ярославцы 3 сентября сыграют дома против «Спартака».
? «Локомотив» продлил нахождение вратаря Эдварда Паскуале в списке травмированных до 14 сентября. pic.twitter.com/UCKCkWM4cK— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) September 2, 2020