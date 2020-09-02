«Локомотив» продлил нахождение Паскуале в списке травмированных до 14 сентября

«Локомотив» в Twitter сообщил о том, что вратарь Эдвард Паскуале не сможет принять участие в первых матчах регулярного чемпионата КХЛ.

— «Локомотив» продлил нахождение вратаря Эдварда Паскуале в списке травмированных до 14 сентября, — говорится в сообщении.

В первом матче сезона ярославцы 3 сентября сыграют дома против «Спартака».