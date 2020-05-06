«Локомотив» подписал контракт с Марченко на 2 года
«Локомотив» объявил у себя в Twitter о подписании контракта с защитником Алексеем Марченко.
Сообщается, что соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на 2 сезона.
Сезон-2018/19 Марченко провел за ЦСКА, в его активе 22 (6+16) очка в 64 матчах за московскую команду. До этого защитник выступал в России только за ЦСКА. С 2014 по 2017 год россиянин играл в НХЛ за «Детройт» и «Торонто». В 2018 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Олимпийских атлетов из России.
??? Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, игрок сборной России, проведший более 120 матчей в НХЛ. Всё это об Алексее Марченко, и теперь он стал игроком «Локомотива»!— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) May 6, 2020
Контракт с 28-летним защитником рассчитан на 2 сезона. pic.twitter.com/cE6eQiv9yR