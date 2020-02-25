«Локомотив» на выезде обыграл минское «Динамо»

«Локомотив» выиграл у минского «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Якуб Накладал, Павел Кудрявцев, Григорий Денисенко, Александр Дарьин и Артем Ильенко. У хозяев забивали Александр Павлович, Райан Спунер и Стефан Эллиотт. Минчане установили новый антирекорд КХЛ по пропущенным шайбам за сезон — 229.

«Локомотив» набрал 72 очка и занимает шесто на Западе. У «Динамо» 37 очков и последнее, 12-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

Голы: Накладал — 7 (Аверин), 5:49 — 0:1. Павлович — 6 (Спунер, Принс), 17:04 — 1:1. Кудрявцев — 14 (Свитов), 19:45 — 1:2. Денисенко — 6 (Ткачев, Да Коста), 41:05 — 1:3. Спунер — 10 (Граньяни), 45:34 — 2:3. Дарьин — 1 (Беляев, Иванов), 48:42 — 2:4. Эллиотт — 2 (Спунер), 52:26 — 3:4. Ильенко — 5 (п.в., Свитов, Накладал), 58:48 — 3:5.

Вратари: Карнаухов (Тэйлор, 20:00, 58:40 — 58:48) — Лазушин.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 28 (6+9+13) — 23 (7+3+13).

Судьи: Гофман, Овчинников.

25 февраля. Минск. «Минск-Арена».