КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Нападающий минского «Динамо» объяснил, почему приехал в КХЛ из Северной Америки

20 ноября 2020, 23:27
Теги:

Американский хоккеист белорусского происхождения Иван Лодня поделился своими впечатлениями от выступления за минское «Динамо» в КХЛ.

«Агент позвонил мне и спросил: «Играть в хоккей-то хочешь? Я думал, это шутка, но он ответил, что есть возможность играть в КХЛ за «Динамо» в Белоруссии. «Когда надо отправляться?» — поинтересовался я. «Через две недели», — ответил он. Все произошло очень быстро, я собрал вещи и улетел, — цитирует хоккеиста The Athletic. — Белоруссия — очень приятная страна. Особенно Минск, современный и чистый город. Забавно, что когда я был в Америке, то там проходили протесты Black Lives Matter. Приехал в Белоруссию — а здесь тоже протестуют.

Не хочу говорить за других, но я здесь, чтобы пробиться в НХЛ. Не хочу сидеть дома и тренироваться целыми днями. Надо выходить на лед, если хочешь играть лучше. Хочу быть там, где хоккей продолжается. Мне здесь все нравится».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир