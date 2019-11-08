Лещенко рассказал об обмене в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Лещенко после первой тренировки в новой команде рассказал, как его приняли в коллективе и поделился впечатлениями от обмена в казанский клуб.

— Все здорово, встретили — впечатления только положительные, спасибо клубу. Некоторых ребят из «Ак Барса» знал раньше, поэтому все в порядке, — приводит слова Лещенко официальный сайт казанцев.

— Как отреагировали на новость об обмене в «Ак Барс»?

— Было неожиданно услышать такую новость, но воспринял я ее, естественно, только положительно.

— Насколько вам близок хоккей, в который сейчас играет команда?

— Сложно сказать. Все зависит от тренерской установки, как будет требовать тренерский штаб — так и будем играть.

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