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Леписто не смог договориться о новом контракте с «Йокеритом»

3 августа 2020, 13:36
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Защитник Сами Леписто покидает «Йокерит». Он не смог договориться о новом контракте с клубом, сообщает Iltalehti.

Стороны вели долгие переговоры. Но после возвращения из Северной Америки защитник Микко Лехтонена в «Йокерите» посчитали, что не нуждаются в услугах Леписто.

36-летний финн отметился 25 (8+17) очками в 61 матче регулярки и 3 (1+2) очками в 6 играх плей-офф Кубка Гагарина-2020.

«Леписто» выступал за «Йокерит» на протяжении трех сезонов. До этого он играл в КХЛ за «Локомотив», «Лев», «Автомобилист» и «Салават Юлаев».

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