Лемтюгов о Грицюке: «Не понимаю, почему в «Авангарде» ему не дают играть»

Эксперт «СЭ», известный хоккеист Николай Лемтюгов в своей колонке на нашем сайте рассказал о впечатлениях от Кубка Карьяла.

— Кроме Аскарова, выделю Амирова и Чинахова, — отметил Лемтюгов. — Очень понравился Грицюк. Не понимаю, почему в «Авангарде» ему не дают играть, ведь у него есть все данные для КХЛ. Но главная звезда сборной — конечно, Аскаров. Не перестану повторять, что нужно больше доверять молодым. И что касается вратарей, если вы приглашаете легионера, он должен быть на две головы выше россиян — в противном случае ему не место в команде. За СКА Ярослав достойно выходил на замену, играл полные матчи. Ему нужно дать время, чтобы он полностью раскрылся и на клубном уровне.

Полностью колонку Николая Лемтюгова можно прочитать здесь.