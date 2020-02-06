«Лександ» интересовался Спунером. «Динамо» хотело получить за игрока 500 тысяч долларов

«Лександ» проявляет интерес к форварду минского «Динамо» Райану Спунеру. Шведский клуб предлагал за лучшего бомбардира команды денежную компенсацию, сообщает Hockeynews.se.

Однако «Динамо» запросило за Спунера 500 тысяч долларов. Эта сумма не устроила клуб из Швеции.

28-летний Спунер в текущем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 35 встречах, набрав 29 (7+22) очков при показателе полезности «минус 24».