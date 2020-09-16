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«Лехтеря и Радил еще долго не смогут вернуться». Знарок — о поражении от «Трактора»

16 сентября 2020, 05:25
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2).

— Более-менее начали играть в третьем периоде, — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ. — Были моменты, шансы были зацепиться.

— Насколько отсутствие Лехтеря и Радила сказалось на игре команды в большинстве?

— Почему только в большинстве? Оно вообще сказалось.

— Есть ли прогнозы на их возвращение?

— Они еще долго не смогут вернуться.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/15/472790.html

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