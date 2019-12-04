Лаури Марьямяки: «Последние семь минут очень интересно прошли. Никто ничего не понял»
4 декабря 2019, 20:39
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:2).
— Очень хороший матч был. «Барыс» сегодня очень сильно играл, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Казахстана. — В начале были маленькие трудности, но потом два периода очень хорошо играли. Когда начинали третий период, должны были играть активно, но играли пассивно. Потом сделали этот гол в меньшинстве. Последние семь минут очень интересно прошли. Посмотрели, что там происходит, никто ничего не понял.
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