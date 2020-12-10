Директор «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал расторжение контракта с финским нападающим Харри Песоненом.

— Мы ожидали от Харри гораздо большего, — сказал Ласьков в интервью «СЭ». — Видели его в сборной Финляндии, в чемпионате Швейцарии. Понимаю, что иностранцам тяжело адаптироваться к КХЛ — не все находят себя в нашей лиге. Спасибо ему за работу, но он не смог показать то, на что максимально способен. Почему — непонятно. А держать иностранца в четвертом звене — неправильно.

— Не связываете невзрачную игру Песонена с уходом его соотечественника Юхо Ламмикко?

— Не стоит об этом говорить. Ламмикко в наших планах появился гораздо позже Песонена. И спад Харри начался, когда Юхо еще играл в команде. На предсезонке к ним больших вопросов не было, а потом стали возникать все больше и больше.

— Вариантов для обмена найти не удалось?

— Нет, никто им не заинтересовался.

— Планируете искать нового легионера на место Песонена?

— У нас есть время до дедлайна, поэтому будем смотреть. Сейчас проанализируем, кто у нас восстанавливается, потребности. С иностранцами работать непросто. Те, которые есть в России, всем известны. Но многие из них без льда по пять-шесть месяцев. Чтобы прийти в себя, потребуется около двух месяцев. Учитывая специфику нашего чемпионата, важна каждая игра. Плюс подготовка к плей-офф. Рассматриваем разные варианты, но пока рано говорить, на чем мы остановимся.

(Михаил Скрыль)