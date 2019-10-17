Квартальнов считает, что «Ак Барсу» повезло в матче с «Йокеритом»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Йокеритом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Думаю, в зачет мы сегодня занесем первый период, где хорошо играли, но потом — мы, к сожалению, очень слабо сыграли третий период: наш вратарь и наши защитнички держали нас в игре, — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба. — Нам сегодня немного повезло. Ну и в овертайме — хороший гол. Таких игр будет много с сильными соперниками.

В прошлой игре у нас было 7 потерь на большинстве, сегодня еще больше. Очень плохо. Будет думать над этим вопросом.

— Следующий матч — «Зеленое дерби» против «Салавата Юлаева». Будете ли дополнительно мотивировать команду на эту игру?

— Нет. Подоплека у этой игры есть, но ничего страшного. Нам надо поправить кое-какие вещи.

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