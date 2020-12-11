Квартальнов: «Получилось нейтрализовать большинство соперника»

Главный тренер «Ак Барса Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над минским «Динамо» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также оценил игру команды в меньшинстве и возвращение в состав нападающего Артема Галимова.

— Получилась хорошая игра, хорошая атака и хорошее меньшинство. Мы опять нахватали удалений, но сработали, вроде бы, неплохо. Единственное — во втором голе «Динамо» чуть-чуть недоработали, — цитирует Квартальнова сайт «Ак Барс».

- Две шайбы команда забросила в меньшинстве. Это результат разбора большинства соперника?

— Сейчас что угодно можно сказать. Но мы хорошо сработали в меньшинстве. Конечно, мы разбирали большинство соперника, у них хорошие спецбригады, особенно первая. У нас получилось их нейтрализовать.

- Вы говорили, что команде не хватает энергии Артема Галимова. Сегодня он вышел впервые сыграл за 1,5 месяца и забил первым касанием. Как оцените его возвращение?

— Конечно, мы ждали его. Забил гол после большого перерыва и в целом выглядел неплохо, Тёма — молодец. Сейчас посмотрим — впереди две игры за три дня против хорошей команды, которая набрала ход и здорово играет на выезде.

- «Ак Барс» в двух матчах подряд получил удаления до конца матча. Есть какое-то объяснение или это случайность?

?— Опять-таки — никто никого не хотел травмировать, опять какая-то случайность. Я понимаю, что много случайностей, надо это убирать. Но нагрузка выходит на определенных ребят, которые играют и на линии броска, и травмы получают. Надо это убирать, боремся с этим, разговариваем. Понятно, что мы на первом месте в Лиге по двухминутным удалениям, надо это подкорректировать.