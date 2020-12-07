Квартальнов одержал 400 побед в регулярных чемпионатах КХЛ
15:20
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов в матче с «Автомобилистом» (2:0) добыл 400-ю победу в регулярных чемпионатах КХЛ, сообщает пресс-служба казанского клуба.
54-летний специалист тренировал «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и сейчас «Ак Барс».
Новый рубеж! Дмитрий Квартальнов одержал 400 побед в регулярках @khl pic.twitter.com/4vi0tJDgvT— ХК Ак Барс (@hcakbars) December 7, 2020
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю