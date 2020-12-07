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Квартальнов одержал 400 побед в регулярных чемпионатах КХЛ

15:20
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов в матче с «Автомобилистом» (2:0) добыл 400-ю победу в регулярных чемпионатах КХЛ, сообщает пресс-служба казанского клуба.

54-летний специалист тренировал «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и сейчас «Ак Барс».

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