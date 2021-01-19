Квартальнов объяснил поражение «Ак Барса» от аутсайдера «Запада»
19 января 2021, 23:44
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в овертайме от рижского «Динамо» (4:5).
«Что сказать? Конечно, мы огорчены этим поражением. Много шайб пропустили, очень много. Где-то немножко не дорабатывали. Вроде и забили четыре гола, но пропустили слишком много. В обороне слабо сыграли», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.
Рижане продолжаются находиться на последнем месте на «Западе» с 23 очками, казанцы — лидируют на «Востоке» с 75 очками.
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