Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2).

«Провели неплохой матч. В целом доволен, но пропустили две шайбы в третьем периоде. Мы никогда не критикуем вратаря. Он нам очень неплохо помогал, были броски из-под защитника, форварды «Куньлуня» исполнили очень здорово. Конечно, любой вратарь может вытащить любой бросок, не бывает не берущихся шайб. Очень хорошо, когда забиваешь много голов, но надо смотреть и на пропущенные шайбы. Это не дает нам покоя. То, что начали забрасывать — это здорово», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.