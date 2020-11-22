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Квартальнов — о победе над «Куньлунем»: «Пропущенные шайбы не дают покоя. Здорово, что начали забрасывать»

06:27
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2).

«Провели неплохой матч. В целом доволен, но пропустили две шайбы в третьем периоде. Мы никогда не критикуем вратаря. Он нам очень неплохо помогал, были броски из-под защитника, форварды «Куньлуня» исполнили очень здорово. Конечно, любой вратарь может вытащить любой бросок, не бывает не берущихся шайб. Очень хорошо, когда забиваешь много голов, но надо смотреть и на пропущенные шайбы. Это не дает нам покоя. То, что начали забрасывать — это здорово», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

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