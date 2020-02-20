Квартальнов не знает, кто из вратарей начнет плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Спартака» (3:6) подчеркнул, что команда неважно сыграл в начале второго и третьего периодов.

— Неплохо сыграли первый период, но шесть пропущенных голов — это очень много, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — Вообще, когда мы забиваем три гола на поле соперника, мы должны выигрывать такие матчи. Шесть голов для нас — это очень много, второй и третий периоды мы с самого начала проспали. Ничего, будем разбираться, работать и двигаться дальше.

— Вы оставили в запасе 5 форвардов. «Ак Барс» не хочет побороться с ЦСКА за победу в регулярном чемпионате?

— И я, и команда хотели выиграть этот матч — не получилось. У нас сегодня было очень много моментов, возьмите статистику вратарей: у соперника — около 90% (отраженных бросков), у нас — 72%. Игра меняется. Но 72% - когда вратари играют в таком ключе, матчи не выигрываются. У нас сегодня было очень много моментов, мы должны были где-то забивать еще. Может быть, не хватило более мастеровитых хоккеистов — здесь согласен. Но ничего страшного. Моменты были, не сумели забить, а в обратную получаем — это хоккей. Поверьте, может быть, в нескольких играх столько моментов не будет, а сегодня они были.

— Можно ли сказать, что Билялов начнет плей-офф?

— Сейчас не знаю, кто начнет.